De Turkse lira is donderdag naar een nieuw dieptepunt gezakt nadat de Turkse centrale bank de rente opnieuw had verlaagd ondanks de hoge inflatie. De Turkse president Recep Tayyip Erdogan zinspeelde al eerder op nieuwe renteverlagingen. In tegenstelling tot de meeste economen gelooft Erdogan dat hoge rentes tot hogere inflatie leiden.

De centrale bank verlaagde de rente van 16 naar 15 procent, terwijl de inflatie vorige maand juist steeg tot bijna 20 procent. De lira daalde na de renteverlaging ruim 3 procent tot bijna 11 lira per dollar. Vijf jaar geleden was een dollar nog zo'n 3 lira waard. 1 euro is nu 12,33 lira waard.

Erdogan zet met zijn onorthodoxe economische opvattingen de centrale bank al langer onder druk, al zegt hij dat de centrale bank onafhankelijk is. Desondanks ontsloeg hij de afgelopen jaren al verschillende beleidsmakers van de bank als ze de rente verhoogden of als ze er niet in slaagden om de inflatie onder controle te krijgen.

Erdogan gelooft al lang dat hoge rentetarieven inflatie veroorzaken. Hij meent dat bedrijven de hoge rente die ze moeten betalen zullen doorberekenen naar hun klanten, wat de geldontwaarding aanwakkert. Zijn afkeer van hogere leenkosten wordt ook in verband gebracht met islamitische voorschriften over rente.