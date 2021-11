De detailhandel heeft in het derde kwartaal 3 procent meer omzet gedraaid dan in dezelfde periode een jaar eerder. Het waren vooral de kledingwinkels en schoenenzaken die er qua omzet en verkoop bovenuit staken. De supermarkten presteerden in het derde kwartaal juist minder, blijkt vrijdag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Door de lagere omzetten van supermarkten (-2,2 procent) viel de totale omzet van de zogeheten foodsector in het derde kwartaal 2 procent lager uit. De hogere verkoop van speciaalzaken kon de daling bij de supermarkten niet wegpoetsen.

De omzet van de non-foodwinkels daarentegen viel 4 procent hoger uit ten opzichte van vorig jaar. Zo draaiden de kledingwinkels 12 procent meer omzet, terwijl schoenenzaken de omzet met 7,1 procent zagen toenemen. Drogisterijen beleefden met een 4,7 procent hogere omzet eveneens een goed kwartaal.

Hoewel er door de detailhandel nog altijd veel internetomzet gerealiseerd wordt, lag de toename in het derde kwartaal met 10 procent op het laagste niveau in zeven jaar. Met name voedingsmiddelen en artikelen uit de drogisterijen werden in het afgelopen kwartaal vaak online gekocht. De hardste klap viel bij de online verkoop van consumentenelektronica (-15 procent).

Het aantal in het derde kwartaal uitgesproken faillissementen in de detailhandel bleef beperkt tot negentien, het kleinste aantal sinds 2009.