Nederland is de op drie na grootste kaasproducent van Europa. Op het gebied van boter moet Nederland in vier Europese landen zijn meerdere erkennen. Dat komt donderdag naar voren uit cijfers over de melkproducten van statistiekbureau Eurostat.

Europese koeien waren vorig jaar goed voor de productie van 160,1 miljoen ton rauwe melk. Dat betekende een stijging op jaarbasis van 1,1 procent. Circa 150 miljoen ton koemelk werd gebruikt voor de verwerking van melkproducten en andere producten waar melk voor nodig is.

Zo waren zuivelfabrieken goed voor 1,6 miljoen ton magere melkpoeder, 2,3 miljoen ton boter, 7,7 miljoen ton aangezuurde melkproducten zoals yoghurt en 10,3 miljoen ton kaas. Melk voor consumptie was goed voor 24 miljoen ton en met wei als bijproduct van de kaasbereiding was 55,5 miljoen ton gemoeid. Wei wordt vaak als smaakmaker in voeding gebruikt, onder andere in veel lightproducten. Ook is wei een bestanddeel van veel babyvoeding.

De zuivelfabrieken in Duitsland hadden het grootste aandeel in de EU-productie van verse en verwerkte zuivelproducten. Zo ging het om bijna een vijfde van de melk voor consumptie, 21 procent van de boter en bijna een kwart van de kaas en yoghurt en andere aangezuurde producten.

In de kaasranglijst moest Nederland behalve Duitsland ook Frankrijk en Italië voor zich dulden. Bij de boter was Duitsland ook de nummer één, gevolgd door Frankrijk, Ierland en Polen. Bij de verzuurde melkproducten is Nederland de nummer vijf, na Duitsland, Frankrijk, Spanje en Polen.