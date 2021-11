Nederland krijgt er met VinFast binnen afzienbare tijd een nieuw elektrisch automerk bij. Het Vietnamese bedrijf gaat in ons land de VF e35 SUV leveren. De auto komt in juli 2022 naar Nederland, waarna in november de levering aan klanten op gang moet komen.

Gezien de populariteit van elektrisch rijden in Nederland is ons land een aantrekkelijke markt voor nieuwe merken met elektrische modellen. Dat begon een aantal jaar geleden met Tesla en daar kwamen de afgelopen drie jaar veelal Chinese spelers bij, zoals MG, Aiways en SERES. Nu is het dus de beurt aan de Vietnamezen.

De VinFast VF e35 is ontworpen door de Italiaanse ontwerpstudio Pininfarina en heeft een accupakket van 90 kWh in de bodem. Daarmee haalt de auto een rijbereik van ongeveer 500 kilometer, aldus de fabrikant. De wagen is voorzien van een 150 kW sterke elektromotor. De volledige specificatielijst houdt het Vietnamese merk nog even onder de pet.

VinFast is het automerk van de Vingroup, een groot Vietnamees conglomeraat. Het merk is in 2017 opgezet en een jaar later maakte het als fabrikant zijn debuut op de Autosalon van Parijs met een tweetal op BMW's gebaseerde modellen. Al snel schakelde VinFast echter over op elektrische auto's, waarvan de VF e35 dus naar Europa komt. De auto gaat qua formaat concurreren met modellen als de SKODA Enyaq iV. Prijzen zijn nog niet bekend.

De Italiaanse ontwerpstudio Pininfarina is verantwoordelijk voor het ontwerp van de VF e35.

