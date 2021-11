Het Britse bedrijf Bunzl bedong in het geheim commissies bij Chinese partijen die mondkapjes en ander medisch materiaal verkochten aan de Nederlandse overheid. De Nederlandse Staat zou zo 2 miljoen euro te veel hebben betaald voor de mondkapjes, schrijft de Volkskrant. Bunzl beweert de commissies uiteindelijk nooit te hebben geïnd.

Bunzl fungeerde als een tussenpersoon tussen de Chinese bedrijven en de Nederlandse overheid. Het bedrijf stelde gratis drie inkopers ter beschikking van de inkooporganisatie Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LCH), dat door de overheid is opgericht om coronazaken in te kopen. Zij zorgden dat de mondkapjes, jassen en brillen bij het LCH terechtkwamen.

De Volkskrant schrijft dat de inkopers met de bedrijven hadden bedongen dat ze per mondkapje 5 cent commissie kregen, per jas 15 cent en per bril 3 cent. Dat zou goed zijn voor in totaal 2 miljoen euro aan geheime commissies.

'Er is nooit een cent aan Bunzl betaald'

Het ministerie van Volksgezondheid ontdekte de commissiefraude pas nadat de samenwerking met Bunzl rond de zomer al was stopgezet. Een van de leveranciers vroeg in een mail naar het ministerie waar de commissies voor Bunzl nu naartoe moesten. Daarop gingen de alarmbellen af bij het ministerie, dat het accountantsbureau Grant Thornton inschakelde om de zaak te onderzoeken. Bunzl voerde het eigen onderzoek in samenwerking met Deloitte uit.

Het Britse bedrijf zegt zelf niets over de genoemde bedragen, maar erkent dat de inkopers "onterecht commissies hebben bedongen, zoals zij in hun reguliere werkzaamheden gewend waren te doen". "Deze commissies zijn echter, toen de leiding daarvan kennis nam, teruggedraaid en onderzoek van zowel Bunzl zelf als van het ministerie heeft ook aangetoond dat er nooit een cent aan Bunzl is betaald", zegt het bedrijf op de website.

'Ligt niet voor de hand dat Chinese bedrijven dit geld gaan terugstorten'

Dat neemt niet weg dat de overheid die commissies wel betaald heeft aan de Chinese bedrijven in kwestie. Bunzl zegt in de Volkskrant dat het niet voor de hand ligt dat de Chinese leveranciers die bedragen gaan terugstorten. Volgens het bedrijf is dat geld "een teken van waardering voor de langdurige relatie met de Britse groothandelaar".

Eerder bleek al dat de gevallen politicus en politiek commentator Sywert van Lienden via een zelf opgerichte stichting zo'n 9 miljoen euro opstreek door mondkapjes te verkopen aan het LCH, terwijl hij altijd beweerde dat hij er niets op verdiende. Advocaat Peter Plasman heeft intussen aangifte gedaan tegen Van Lienden namens mensen die zich door hem opgelicht voelen.