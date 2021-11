Destillateur Lucas Bols profiteert van de groeiende populariteit van cocktails en de cultuur eromheen. Mede daardoor vielen zowel de omzet als de nettowinst in het afgelopen half jaar fors hoger uit ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, zo blijkt uit donderdag gepresenteerde cijfers. Naast Bols Cocktails was vooral Passoã erg in trek bij consumenten.

Lucas Bols realiseerde de afgelopen zes maanden een omzet van 45,6 miljoen euro, een toename van 70 procent vergeleken met een jaar eerder. De omzet ligt nu op vrijwel hetzelfde niveau als voor de coronacrisis, zegt de destillateur. Vooral in de Verenigde Staten deed Lucas Bols goede zaken. Daar verdrievoudigde de omzet. De nettowinst kwam uit op 7,7 miljoen euro, waar dat in de eerste helft van vorig jaar nog 1,9 miljoen euro was.

Voor de komende periode verwacht Lucas Bols veel van de in oktober uitgebrachte Bols Ready-to-enjoy Cocktail. Dat moet na Bols Cocktails een nieuw succesnummer worden, gezien de groeiende populariteit van de cocktailcultuur in West-Europa en Japan. De resultaten van boekjaar 2020-2021 moeten mede daardoor ongeveer op hetzelfde niveau uitkomen als voor de coronacrisis.

Wel waarschuwt Lucas Bols voor de stijging van onder meer de logistieke kosten. Die zullen naar verwachting de winst over de tweede helft van boekjaar 2021-2022 drukken. Daardoor zijn prijsverhogingen van flessen Bols en Passoã niet uitgesloten.