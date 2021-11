Het gemiddelde ziekteverzuimpercentage is in oktober gestegen naar 4,6 procent, de grootste stijging sinds de uitbraak van COVID-19 in maart vorig jaar. Daarnaast is het aantal ziekmeldingen door een op de werkvloer opgelopen coronabesmetting verdubbeld, melden de arbodiensten ArboNed en HumanCapitalCare, die samen ongeveer een miljoen werkenden onder zich hebben.

Ondertussen is het thuiswerkadvies alweer aangescherpt en moeten we zoveel mogelijk thuiswerken. Eind september besliste het demissionaire kabinet nog dat iedereen weer naar kantoor mocht.

Sindsdien piekt het ziekteverzuim op 4,6 procent. "In oktober waren van de Nederlandse beroepsbevolking op een werkdag gemiddeld 50.000 meer werknemers ziek dan in september", zegt Jurriaan Penders, bedrijfsarts en directeur medische zaken bij HumanCapitalCare. Elk jaar wordt rond deze periode een piek in het ziekteverzuim waargenomen, maar dit jaar is die piek volgens de arbodiensten uitzonderlijk hoog.

Dat komt niet alleen doordat meer mensen griep of een verkoudheid oplopen, maar ook door het toegenomen aantal coronabesmettingen op de werkvloer. "Sinds het loslaten van het thuiswerkadvies eind september zien we een ruime verdubbeling in dit percentage. Van 10 procent eind september, naar 25 procent in de eerste week van november. Tegelijkertijd zien we dat het aandeel besmettingen in de privésfeer in deze periode juist afnam", aldus Penders.

Arboned en HumanCapitalCare, die allebei onderdeel zijn van HumanTotalCare, zijn blij dat het kabinet opnieuw het thuiswerkadvies heeft ingevoerd, maar waarschuwen dat dat niet voor iedereen even makkelijk is. "Als werkgever blijft het belangrijk om alert te blijven op werknemers voor wie het thuiswerken tot een fysieke of mentale belasting leidt", klinkt het. Voor die mensen stellen ze aangepaste maatregelen op de werkvloer voor.