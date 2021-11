De werkloosheid in Nederland is in oktober verder gedaald. Het werkloosheidspercentage is nu even groot als in februari 2020, voor de coronapandemie, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag.

Door het sterke economische herstel van de coronacrisis is de vraag naar personeel groot en zijn er in verschillende sectoren tekorten aan werknemers.

De werkloosheid als aandeel van de beroepsbevolking is hierdoor gezakt naar 2,9 procent. In oktober waren 277.000 mensen werkloos. Het werkloosheidspercentage was in september nog 3,1 procent.

Dankzij de coronasteun van de overheid zijn er al langer weinig werklozen. In de zomermaanden zijn diverse branches die eerder vanwege de coronamaatregelen gesloten waren, weer opengegaan. Daardoor konden daar weer meer mensen aan de slag. Met name jongeren hebben hiervan geprofiteerd.