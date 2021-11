Het aantal particuliere beveiligers dat aan de slag gaat als zzp'er is in de voorbije vijf maanden flink gegroeid. Dat blijkt uit cijfers die de Kamer van Koophandel (KVK) woensdag publiceerde. Sinds begin juni zijn er elke maand minimaal 120 zelfstandigen bijgekomen. In de maanden daarvoor waren er juist veel minder starters.

Vooral in grote steden zijn er veel zelfstandigen bij gekomen. Zo steeg de afgelopen vijf maanden het aantal zzp-beveiligers met 82 procent in Rotterdam, met 80 procent in Den Haag en 72 procent in Amsterdam. Ook in de gemeenten Delft en Westland kwamen er meer dan 70 procent zelfstandigen bij. Daar staat tegenover dat in onder meer Zaandam en 't Gooi nauwelijks beveiligers bij kwamen.

De groei is overigens niet nieuw. Al voor de coronacrisis nam het aantal zelfstandige particuliere beveiligers toe. Echter, bij de uitbraak van de pandemie in het voorjaar van 2020 daalde het aantal starters. Vooral de laatste maanden zit dit aantal weer in de lift. Inmiddels zijn er 5.026 zelfstandige beveiligers. Dat waren er begin 2019 nog maar 3.157. Een reden voor de groei van de laatste maanden geeft de KVK niet.

Verenigingen die opkomen voor de belangen van beveiligers zijn verdeeld over de groei van het aantal zzp'ers. De VBe, die ook opkomt voor zelfstandigen, vindt het een goede ontwikkeling. "Veel zzp'ers groeien door naar ondernemers met personeel. Wij maken ons daarom hard voor collectieve afspraken."

De Nederlandse Veiligheidsbranche, die vooral grotere bedrijven vertegenwoordigt, is juist niet gelukkig met de toename. Volgens de vereniging zouden zzp'ers niet gebonden zijn aan rusttijden en zouden de zelfstandigen niet verplicht zijn om kennis en vaardigheden op peil te houden.