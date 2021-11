Uitbater van sportscholen Fit For Free haalt bij al zijn vestigingen de zonnebanken weg. Dat besluit heeft het bedrijf woensdag genomen, na een oproep van huidkankerpatiënten en huidartsen in het AD.

In die oproep vragen de patiënten en dermatologen aan sportclubs in heel Nederland om te stoppen met het aanbieden van zonnebanken. Volgens de initiatiefnemers is er een grote kans op huidkanker door de uv-stralen van de banken. Fit For Free geeft nu gehoor aan die oproep.

Vanaf maandag kunnen bezoekers van sportscholen van de keten geen gebruik meer maken van de banken. Het bedrijf heeft negentig vestigingen in ons land, al hebben die niet allemaal een zonnebank.

"We nemen deze oproep serieus", aldus Fit For Free-directeur Bram van Dijk. "Onze sportscholen staan voor een gezonde en verantwoorde levensstijl. In de clubs met zonnebanken gaan we daarom uiterlijk aanstaande maandag stoppen met het aanbieden van deze faciliteit."