De activistische belegger Elliott Advisors heeft zich onlangs ingekocht bij Ahold Delhaize, het moederbedrijf van Albert Heijn en bol.com. Het hedgefonds doet dat met name vanwege de potentie van bol.com en wil de webwinkel lostrekken van het moederbedrijf, valt te lezen in een verklaring.

Elliott Advisors staat bekend als een activistische investeerder die zich inkoopt bij mogelijk ondergewaardeerde bedrijven om zo de strategische koers te veranderen. Die nieuwe koers moet op zijn beurt tot hogere aandelenkoersen leiden.

Zo ook bij Ahold: Elliott wist in de afgelopen periode zo'n 3 procent van het bedrijf te bemachtigen. Tegen de huidige beurskoers is dat goed voor een investering van 900 miljoen euro. Met die investering wil Elliott de bedrijfsvoering beïnvloeden. Het hoofddoel is om bol.com los te trekken van Ahold.

De eerste stap daartoe werd maandag al gezet, toen Ahold bekendmaakte de webwinkel waarschijnlijk volgend jaar naar de beurs te willen brengen. De activistische investeerder prijst die stap: "Elliott steunt de keuze om te beginnen met de afscheiding van bol.com, een stap die veel waarde zal vrijmaken voor onze aandeelhouders."

De beursgang is volgens de investeerder slechts een eerste stap richting een zelfstandig bol.com. "Een onafhankelijker bol.com zou een sterker bedrijf met een robuustere marktplaats zijn. Klanten, verkopers én werknemers zullen hiervan profiteren", aldus Elliott.

Ahold is niet het eerste Nederlandse bedrijf dat met de activistische investeerder te maken krijgt. Eerder kocht Elliott zich onder meer in bij verffabrikant AkzoNobel. Elliott sleepte Akzo tot tweemaal toe voor de rechter vanwege het afketsen van een overname door de Amerikaanse branchegenoot PPG.