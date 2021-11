Meer dan een half miljoen voertuigen in de meest uiteenlopende categorieën moeten voor 1 januari zijn geregistreerd. Een deel krijgt meteen al een kenteken, de rest moet er uiterlijk 1 januari 2025 aan geloven. Dat gaat van golfkarretje tot quad, grote grasmaaier en de overbekende tractor.

Alleen de hele langzame voertuigen als hoogwerkers en de kleintjes, zoals een fruittrein of hondenpoepverzamelwagen, zijn uitgezonderd.

"Voor zo'n 85 procent van de aantallen voertuigen waar we van uit zijn gegaan, is nu een registratie aangevraagd", zegt een woordvoerder van de RDW tegen NU.nl. "Vooral de quads, golfkarretjes en bijvoorbeeld grasmaaiers die breder dan 1,30 meter zijn, blijven achter." De eigenaren van pas de helft van deze voertuigen heeft zich gemeld. De RDW gaat daarbij uit van schattingen, want exacte aantallen zijn er nog niet.

De registratieplicht voor allerhande voertuigen die tot dusver anoniem konden rondtuffen, komt voort uit Europese wetgeving. Nederland loopt daarmee achter. Het wetsvoorstel waarin het een en ander geregeld moest worden, heeft het pas vorig jaar gered.

Het registreren van wagens en wagentjes moet bijdragen aan de verkeersveiligheid. "Ook vergemakkelijkt het de handhaving. Niet alleen op het gebied van de voertuigeisen, maar ook de controle op snelheid, lading of een ontheffing voor bepaalde wegen", aldus de RDW.

Registratie voor alles dat sneller is dan een wandelaar

Een deel van de voertuigen zal net als auto's ook voortaan een apk krijgen. "En tractoren met een kenteken mogen straks 40 kilometer per uur rijden."

Het kost eigenaren van de voertuigen tot 1 januari 18 euro om een quad, golfkarretje, maaier of tractor te laten registreren. Wie het niet op tijd doet, moet het voertuig na 1 januari eerst laten keuren. "Op een van onze zestien keuringsstations. Dat kost minimaal 140 euro aan keurings- en registratiekosten. Vaak veel meer."

Grosso modo moet alles dat harder dan een wandelaar - sneller dan 6 kilometer per uur - en op de openbare weg rijdt, geregistreerd worden. Zowel het begrip voertuig als het begrip openbare weg is veel breder dan je op het eerste gezicht zou denken. "De openbare weg is bijvoorbeeld ook eigen terrein dat toegankelijk is voor anderen."