De Nederlandse bevolking is door het oplopende aantal coronabesmettingen de afgelopen weken massaal aan het zelftesten geslagen. Deze explosieve stijging van de vraag heeft in winkels en apotheken tot lege schappen geleid, blijkt uit een rondgang van NU.nl. Een tekort aan zelftests is er echter niet, benadrukken de gesproken partijen.

Nederland gaat momenteel gebukt onder de zoveelste golf van het coronavirus. In de afgelopen week werden ruim 110.000 mensen positief getest op het virus, het grootste aantal tot dusver in de pandemie.

Die toename gaat gepaard met een enorme vraag naar zelftests. Bij drogisterijketens Kruidvat en Trekpleister leidde dit de afgelopen weken tot lege schappen. "De vraag is extreem groot. De verkoudheid is dit jaar vroeg begonnen en mensen willen voor de zekerheid toch even testen voordat ze naar hun ouders gaan", verklaart een woordvoerder.

Ook apotheekketen BENU, de grootste van het land met meer dan driehonderd apotheken, en supermarktketen Jumbo moesten klanten teleurstellen op piekmomenten.

Bij bol.com raakten de schappen niet leeg, maar ook daar viel de jacht op een coronazelftest op. De webwinkel verkocht vorige week 70 procent meer zelftests dan een week daarvoor. "Dan gaat het om tienduizenden artikelen", verduidelijkt een woordvoerder.

Schappen kunnen simpelweg niet snel genoeg aangevuld worden

Dat de zelftests als warme broodjes over de toonbank gaan, leidt vooralsnog niet tot zorgen. Elke gesproken partij benadrukt dat de ingeslagen voorraad niet het probleem is, maar dat ze de zelftests niet snel genoeg vanuit de opslagplaats in de winkels kunnen krijgen. Als ze al wel 'achter' liggen, is de vraag voor vakkenvullers alsnog te groot om bij te benen.

Zij raden dan ook aan om de coronazelftests online te bestellen om een teleurstelling in de winkel te voorkomen. "Online is alles sowieso verkrijgbaar", zegt een woordvoerder van BENU.