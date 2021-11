ClientEarth en Plastic Soup Foundation dienen donderdag bij toezichthouder AFM een klacht in tegen Ahold Delhaize, het moederbedrijf van onder meer Albert Heijn en Etos. Volgens de milieuorganisaties is het bedrijf in zijn jaarverslag niet transparant genoeg over het gebruik van plastic en druist dat in tegen een Europese richtlijn.

Ahold Delhaize heeft het in zijn jaarverslagen wel over plastic, maar geeft volgens de organisaties geen informatie over hoeveel plastic het concern gebruikt en wat het effect op het milieu is.

"En dat zouden ze wel moeten doen", zegt Jurjen de Waal van de Plastic Soup Foundation. "Want behalve het feit dat dit slecht is voor de mens en het milieu, hebben beleggers ook iets aan die informatie. Zij kunnen namelijk plots geconfronteerd worden met de klimaatgevolgen van het beleid rond plastic."

Plastic wordt gezien als een bedrijfsrisico, omdat de regels daaromtrent steeds strenger worden. In Frankrijk wordt het bijvoorbeeld vanaf volgend jaar verboden om verse groenten en fruit onder 1,5 kilo in plastic te verpakken en ook andere landen nemen maatregelen tegen overmatig gebruik van plastic. Daarom kan het voor beleggers steeds risicovoller worden om te investeren in bedrijven die veel plastic gebruiken.

'80 procent van Albert Heijn-producten is verpakt in plastic'

Bovendien druist het volgens De Waal in tegen Europese regelgeving. "Een bepaalde Europese richtlijn, de NFRD-richtlijn, verplicht bedrijven om hun jaarverslagen van een aparte sectie te voorzien waar ze de risico's van hun bedrijfsvoering voor zaken als mensenrechten, milieu en klimaat inschatten. En dat doet Ahold Delhaize dus niet in het geval van plastic."

Volgens De Waal doen alle supermarkten het slecht op dat vlak, maar gaat Ahold Delhaize wel aan kop. Het bedrijf beaamde in zijn jongste jaarverslag dat plastic een relevant onderwerp is, maar zegt niets over eventuele financiële risico's.

Plastic Soup Foundation zegt dat 80 procent van de producten die Albert Heijn verkoopt in plastic verpakt is. Uit een onderzoek van Natuur & Milieu bleek woensdag wel dat Albert Heijn een van de betere supermarkten is als het aankomt op het recyclen ervan.

'We focussen op zaken waar we zelf het verschil kunnen maken'

De organisaties dienen hun klacht om 10.00 uur in bij AFM. Ahold Delhaize zegt in een reactie dat het bedrijf rapporteert aan de Ellen MacArthur Foundation, een organisatie die zich inzet voor een circulaire economie. "Daarnaast streven we ernaar om onze vooruitgang op het gebied van plastic in onze jaarverslagen bekend te maken", zegt een woordvoerder.

Ten slotte focust het concern naar eigen zeggen op zaken waar het bedrijf zelf verschil kan maken. "We optimaliseren de verpakkingen van huismerkproducten, verminderen het aantal plastic draagtassen en recyclen plastic afval dat in onze eigen faciliteiten wordt gegenereerd."