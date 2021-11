Bedrijven die vuurwerk maken zijn sinds woensdag bezig met de levering van siervuurwerk aan verkooppunten, meldt Belangenvereniging Pyrotechniek Nederland (BPN). Demissionair premier Mark Rutte zei dinsdag op een debat in de Tweede Kamer dat er geen Outbreak Management Team-advies komt over vuurwerk en dus lijkt het erop dat er dit jaar geen landelijk afsteekverbod komt.

Normaal gezien begint de vuurwerkbranche op 1 november met de leveringen, maar dit jaar wilde de sector afwachten of het Outbreak Management Team (OMT) zou adviseren om het vuurwerk af te schaffen in het kader van de coronacrisis.

Dat lijkt na uitspraken van Rutte niet het geval te zijn en dus is de sector met de leveringen aan vuurwerkwinkels gestart. Door het verbod van vorig jaar hebben de vuurwerkbedrijven extra opslagruimtes moeten huren. Die huren lopen naar eigen zeggen nu af en dus konden ze niet langer wachten om aan de verdeling te beginnen.

De redenering om het vuurwerk niet te laten doorgaan is dat er elk jaar vuurwerkslachtoffers in het ziekenhuis belanden. In een periode waarin de zorg het al moeilijk heeft om patiënten van bedden te voorzien is dat niet ideaal.

OMT-expert Diederik Gommers had echter eerder al gezegd dat er meestal geen vuurwerkslachtoffers op de ic belanden en dat hij het er "niet helemaal mee eens is dat we corona gebruiken om het vuurwerk af te schaffen". Ook Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg zei maandag dat het aantal ziekenhuispatiënten in de eindejaarsperiode naar verhouding zeer beperkt is.

Enkele steden, waaronder Rotterdam en Nijmegen, maakten voor dit jaar wel al vuurwerkverboden bekend. Toch rekent de branche komende feestdagen op een hogere omzet dan vorig jaar, zei BPN eerder al tegen NU.nl.