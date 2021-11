Tesla gaat in beroep tegen de beslissing van een Amerikaanse jury in San Francisco, schrijft persbureau Bloomberg. Die bepaalde dat de autofabrikant een zwarte voormalige inhuurkracht een schadevergoeding van 137 miljoen dollar (118 miljoen euro) moet betalen omdat hij te maken kreeg met een racistische werkomgeving.

Volgens Tesla is het bedrag buitensporig hoog en "zonder precedent in de Amerikaanse antidiscriminatiewetgeving". De schadevergoeding bestaat uit 6,9 miljoen dollar voor emotionele schade en 130 miljoen dollar als straf.

Diaz was als uitzendkracht werkzaam in de Tesla-fabriek in het noorden van Californië in 2015 en 2016. De jury kwam tot de conclusie dat de maker van elektrische auto's er niet in was geslaagd om te voorkomen dat de werknemer met racisme werd geconfronteerd.

De man verklaarde tijdens het proces dat racistische opmerkingen regelmatig werden gebruikt in de fabriek in Fremont. Daarvoor zijn volgens Tesla destijds werknemers ontslagen. Ook het "n-woord" zou daarbij meermaals zijn gevallen. Die verklaring werd ondersteund door verschillende ooggetuigen.

Tesla ontkent niet dat het "n-woord" op de werkvloer is gevallen. Dat gebeurde volgens getuigen veelal op een vriendschappelijke manier tussen zwarte medewerkers onderling. De automaker benadrukt dat er geen getuigen zijn of ander bewijs is dat het tegen voormalige inhuurkracht is gezegd. Er was ook sprake van racistische graffiti op de toiletten, die volgens Tesla na een melding werd verwijderd door schoonmakers.