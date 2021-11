In de landen waar met de euro betaald wordt is het leven in oktober gemiddeld 4,1 procent duurder geworden, meldt het statistiekbureau Eurostat woensdag. In Malta ging de inflatie het minst omhoog, in Litouwen het meest. Nederland en de buurlanden zitten rond het gemiddelde.

Uit de cijfers van Eurostat blijkt dat vooral de hoge energieprijzen hebben bijgedragen aan de fors gestegen inflatie, zoals overal. Een jaar geleden werd het leven nog 0,3 procent goedkoper in de eurozone en een maand geleden steeg de inflatie met 3,4 procent.

Naast naar de gestegen energieprijzen wijst het statistiekbureau ook naar prijsstijgingen bij diensten, industriële producten, voeding, alcohol en tabak. Veel is ook te wijten aan logistieke verstoringen in de handelsketen. Het is tijdelijk moeilijker om producten vanuit vooral China naar andere landen te krijgen, waardoor die producten duurder worden.

De Nederlandse inflatie kwam in oktober uit op 3,7 procent en ligt daarmee net onder het gemiddelde in de eurozone. Onze buurlanden zitten ook rond het gemiddelde, maar dan erboven: in Duitsland steeg de inflatie afgelopen maand met 4,6 procent en in België werd het leven 5,4 procent duurder.

In de hele EU bedroeg de toename van de inflatie 4,4 procent, tegenover 3,6 procent in september.

Eerder op woensdag maakte ook het Verenigd Koninkrijk al inflatiecijfers bekend. Die stonden met 3,8 procent op het hoogste niveau sinds november 2011.