Het energiebedrijf Allure Energie heeft het faillissement aangevraagd bij de rechtbank van Groningen en de Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft de vergunning van het bedrijf ingetrokken, meldt de consumentenwaakhond woensdag. Het faillissement heeft niets te maken met de hoge energieprijzen, maar is het gevolg van een conflict tussen aandeelhouders.

De klanten van Allure Energie blijven de komende dagen gewoon energie ontvangen en ontvangen bericht van hun nieuwe energieleverancier. De curator van Allure Energie heeft tot volgende week vrijdag de tijd om een partij te vinden die de klanten overneemt. Als dat niet lukt, worden de klanten voor 1 december verdeeld over de andere leveranciers.

Om wat voor conflict het precies gaat is niet duidelijk. "Door een juridische strijd tussen aandeelhouders was het niet mogelijk om de dienstverlening nog langer voort te zetten", zegt Allure op zijn website, maar het bedrijf geeft geen verdere details. Er was ook niemand bereikbaar bij het bedrijf.

Allure was met zeshonderd klanten een kleine leverancier. De ACM wijst klanten die een hoge vooruitbetaling hebben gedaan of nog een welkomstbonus of cashback tegoed hebben erop dat ze hun geld mogelijk niet of niet volledig terug zullen zien.