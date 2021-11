De Europese Commissie komt woensdag met een ontwerpvoorstel om geen koffie of voedingswaren meer te importeren uit gebieden waar een groot risico is op ontbossing, zegt Eurocommissaris Virginijus Sinkevicius aan de Britse krant Financial Times (FT). Dat gaat dan vooral over regenwouden, waar hele stukken worden ontbost om onder meer koffie of soja te verbouwen.

Sinkevicius, die binnen de Europese Commissie verantwoordelijk is voor milieu en oceanen, selecteerde in het voorstel zes goederen die verboden zijn. Het gaat over rundvlees, soja, palmolie, koffie, cacao en hout. Die producten zijn goed voor 19 procent van de grondstoffeninvoer in de Europese Unie.

De maatregel moet nog goedgekeurd worden door alle EU-landen en het Europees Parlement, maar als deze erdoor komt zullen bedrijven moeten kunnen bewijzen dat producten die zij hebben verkocht in de EU niet hebben bijgedragen aan ontbossing. Wie dat niet via satellietbeelden kan bewijzen, riskeert boetes die kunnen oplopen tot 4 procent van de jaarlijkse omzet.

'Dit zal niet voor extra bureaucratie zorgen'

"Hiermee geven we een duidelijk signaal aan supermarkten en landbouwers dat een van de grootste economieën in de wereld geen ontbossing verdraagt", zegt Sinkevicius aan de krant. "Bovendien zal dit niet voor extra bureaucratie zorgen. De kosten zullen uiteindelijk opwegen tegen de voordelen."

Klimaatactivisten zijn tevreden met het voorstel, maar zijn kritisch over het feit dat rubber geen deel uitmaakt van de zwarte lijst. Door een stijgende vraag wordt het product gezien als een nieuwe drijver van ontbossing. Volgens FT hebben enkele Europese parlementsleden al gezegd dat rubber nog kan toegevoegd worden na onderhandelingen over het voorstel.

Ahold Delhaize dreigde er eerder dit jaar al mee om zich terug te trekken uit Brazilië als de regering een wet goedkeurt die ontbossing legaliseert.