Leven in het Verenigd Koninkrijk werd in oktober 4,2 procent duurder, meldt het Britse statistiekbureau ONS woensdag. Dat is 1,1 procentpunt meer dan in september en het hoogste niveau sinds november 2011. De belangrijkste reden voor de forse stijging zijn volgens het ONS de hoge energie- en olieprijzen.

De inflatie staat wereldwijd op een hoog niveau sinds er geleidelijk aan weer versoepeld wordt. Mensen geven opnieuw meer geld uit, maar daarnaast zijn er ook veel tekorten als gevolg van de coronacrisis. Zo zijn er logistieke problemen om goederen uit vooral China naar andere landen te krijgen.

Omdat de vraag daardoor groter is dan het aanbod worden die producten duurder. Het ONS wijst er dan ook op dat prijsstijgingen bij die producten de inflatiecijfers hebben opgekrikt.

Maar de belangrijkste reden voor de stijgende inflatie is volgens het ONS de fors hogere prijs van gas en benzine. De Britse benzineprijzen staan op hun hoogste punt sinds september 2012 en de gasprijs steeg afgelopen maand 17 procent in vergelijking met een jaar eerder. In oktober vorig jaar daalde de gasprijs zelfs met 12,3 procent.

Ook in Nederland stijgt de inflatie al enkele maanden fors. In oktober kwam die met 3,4 procent op het hoogste niveau sinds 2002 terecht, toen eveneens vooral gedreven door de hoge energieprijzen.

Later op woensdag maakt het Europese statistiekbureau Eurostat de inflatiecijfers voor de volledige eurozone bekend.