Ook in de Verenigde Staten is sprake van een krappe arbeidsmarkt waarbij werkgevers van alles van stal halen om werknemers aan te trekken. Volgens de Amerikaanse nieuwszender CNN is schermen met 'geen vaccinatie nodig' een nieuw wapen in de strijd.

Boven op de traditionele douceurtjes als 'hogere lonen, bonussen bij indiensttreding, extra vrije dagen of kinderopvang', duikt 'geen vaccinatie nodig' nu op in online vacatures. Soms in hoofdletters en aangezet met uitroeptekens, aldus CNN.

In de VS zouden werknemers van bedrijven met meer dan honderd mensen in dienst vanaf 4 januari verplicht gevaccineerd moeten zijn. Dat geldt ook voor een aantal medische beroepen en mensen die worden ingehuurd door de overheid. Er lopen nog rechtszaken tegen de door de overheid afgekondigde maatregel.

In sommige uitzonderingsgevallen zouden werknemers ook kunnen volstaan met regelmatig testen om hun werk in de benoemde beroepen te behouden. De motieven van de werkgevers die nu adverteren met 'geen vaccinatie nodig' zouden soms zijn ingegeven uit principiële redenen, maar ook om iets extra's te bieden in de krappe arbeidsmarkt.

Werkgevers die de methode toepassen en door de Amerikaanse nieuwszender zijn benaderd, zeggen dat het werkt. Evengoed is het aantal online vacatures waarin staat dat geen vaccinatie nodig is nog vele malen kleiner dan het tegenovergestelde.