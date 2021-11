In grote delen van Nederland worden bedrijven amper gecontroleerd op milieuovertredingen. En wie uiteindelijk wel gepakt wordt, krijgt bijna nooit een boete, blijkt uit een onderzoek van onderzoeksplatform Investico.

De 29 omgevingsdiensten houden toezicht op 280.000 bedrijven en zouden al die bedrijven in principe eens om de zes jaar moeten controleren. Bij drie op de tien diensten lukt dat niet. In de regio IJsselland gebeurt dat eens in de veertien jaar, in Drenthe eens om de twaalf jaar. Daartegenover staat dat in Zeeland alle bedrijven elke vier jaar worden geïnspecteerd.

In 2019 werden er in totaal 55.000 inspecties uitgevoerd, waarbij 17.000 bedrijven over de schreef bleken te gaan. Dat gaat van garagehouders tot chemische bedrijven. Van die 17.000 bedrijven kregen er echter slechts 362 een boete.

De meeste ondernemers krijgen een waarschuwing of krijgen de kans om binnen een bepaalde termijn het probleem op te lossen voor ze een boete opgelegd krijgen.

'Eerst motiveringsgesprekken voeren, dan handhaven'

Uit het jaarverslag van de omgevingsdienst van Utrecht blijkt dat de gemeente milieu-inspecteurs opdraagt om motiveringsgesprekken te voeren met de bedrijven in plaats van direct te handhaven. In andere regio's is er vaak het probleem dat er niet genoeg personeel is bij de omgevingsinspectie om alles goed genoeg te handhaven.

Volgens experts boeten gemeenten daardoor sterk aan geloofwaardigheid in. "Voor effectieve handhaving moet je wel af en toe de zwaarste sancties inzetten. Een omgevingsdienst die helemaal nooit of slechts in een enkel geval een straf uitdeelt, heeft geen geloofwaardige stok achter de deur", zegt milieucriminoloog Marieke Kluin daarover tegen Investico.

Omgevingsdienst NL wil niet inhoudelijk reageren op de bevindingen, maar wijt de sterke verschillen tussen regio's aan het korte bestaan van een aantal diensten en de prioriteiten van provincies en gemeentes.