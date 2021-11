Stichting Hulptroepen Alliantie van initiatiefnemer Sywert van Lienden heeft vorig jaar een winst van 896.507 euro in de boeken gezet. De stichting maakte de financiële gegevens over coronajaar 2020 bekend op de eigen website. De jaarrekening van de stichting is ook recent bij de Kamer van Koophandel gedeponeerd.

Van Lienden en zijn partners maakten aan het begin van de coronacrisis afspraken met het ministerie van Volksgezondheid over de aankoop van miljoenen mondkapjes, ogenschijnlijk via de Stichting Hulptroepen Alliantie. Dat bleek echter niet waar.

De drie oprichters, naast Van Lienden ook Camille van Gestel en Bernd Damme, ontvingen vorig jaar ruim 100 miljoen euro belastinggeld voor ongeveer 40 miljoen mondkapjes. Het was een van de grootste mondkapjesdeals in de coronacrisis. De betrokkenen maakten ongeveer 28 miljoen euro winst, terwijl Van Lienden aanvankelijk zei het werk belangeloos te doen. Een deel van de mondmaskers is door het RIVM afgekeurd, omdat ze grafeen bevatten. Vooralsnog is geen van de kapjes gebruikt.

De bijna 9 ton die de stichting verdiende wordt aangehouden als werkkapitaal. "Als er sprake is van overtollig werkkapitaal kan dit aan aandeelhouder Stichting Hulptroepen Alliantie toekomen als reserve. Het bestuur daarvan zal vervolgens kijken hoe dit besteed gaat worden", zo is te lezen.

Verder meldt de stichting dat er een "passende maatschappelijke bestemming" wordt gezocht voor het eigen vermogen dat eventueel nog resteert wanneer de activiteiten worden gestopt.