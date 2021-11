Tientallen reisorganisaties pleitten dinsdag in een kort geding tegen de Nederlandse overheid in de rechtbank in Den Haag voor "betrouwbare reisadviezen". Volgens de organisaties brengt het ministerie van Buitenlandse Zaken nu onjuiste reisadviezen uit als het gaat om de coronapandemie.

Zo wordt ook voor gevaccineerde Nederlanders een oranje kleurcode aangehouden voor de meeste landen buiten de Europese Unie, terwijl het aantal coronabesmettingen daar vaak kleiner is. Dat betekent dat de overheid aanraadt alleen af te reizen naar zo'n land als het echt noodzakelijk is en er dus niet naartoe op vakantie te gaan.

De huidige reisadviezen stammen uit de tijd zonder vaccins, zeggen de reisorganisaties, en landen die veilig zijn zouden voor gevaccineerden een geel of groen reisadvies moeten krijgen. "Vaccins beschermen even goed binnen de EU als buiten de EU, iedereen snapt dat", zegt oprichter Joshua van Eijndhoven van reisbureau Voja Travel, dat onder meer reizen naar het Afrikaanse Kaapverdië organiseert.

De zaak is aangespannen door 81 kleine en middelgrote gespecialiseerde ondernemingen, die veelal reizen buiten de Europese Unie organiseren. Verre reizen worden volgens die bedrijven nu onterecht ontmoedigd, wat de sector grote schade toebrengt.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken liet vorige maand weten dat de oranje reisadviezen ten aanzien van veel landen buiten Europa er niet voor niets zijn. "We hebben eerder bijvoorbeeld gezien dat mensen in oranje gebieden te maken kunnen krijgen met omstandigheden die snel verslechteren, en met plotselinge lokale maatregelen zoals quarantaine", legde een woordvoerder uit. De overheid werkt aan een "toekomstbestendig" coronareisbeleid. Daarbij zijn meerdere ministeries betrokken.

De rechter doet op vrijdag 3 december uitspraak in de zaak.