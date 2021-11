Bloemen zijn nu een stuk duurder dan vorig jaar rond deze tijd. De prijzen op de bloemenveiling liggen over de hele linie zo'n 20 procent hoger. Dat heeft te maken met veel vraag, duurder transport én de hoge energieprijzen, zegt een woordvoerder van FloraHolland desgevraagd tegen NU.nl.

"Het is uiteindelijk de bloemist die bepaalt in hoeverre de hogere inkoopprijzen worden doorberekend", aldus de woordvoerder van de veiling. Volgens directeur Marco Maasse van de Koninklijke Vereniging Bloemist Winkeliers (VBW) moeten de bloemisten flink rekenen. "Ze kunnen de hogere prijzen maar beperkt of niet doorrekenen."

De bloemensector kreeg vorig jaar aan het begin van de coronacrisis een enorme klap te verwerken toen de hele handel stilviel. Daarna herstelde de sector juist bovengemiddeld snel. Maar de aanvoer uit Afrika, waar veel bloemen vandaan komen, is op dit moment wel een derde kleiner. "Transport is gewild en schaars, dus is niet alle capaciteit beschikbaar voor bloemen", zegt FloraHolland.

Dat heeft een opwaarts effect op de prijzen. "Wat op zich goed nieuws is voor de kwekers, maar die hebben ook weer te maken met een flink hogere energierekening. Sommige kwekers telen vanwege die hoge prijzen even niet", zegt de woordvoerder van de veiling, doelend op kwekers in Nederland.

De verwarming wat lager zetten, zet bij bloemen geen zoden aan de dijk. "Dan worden de stelen korter en de knoppen kleiner, waardoor de bloemen juist weer minder opbrengen." Vooral telers van rozen en orchideeën zouden dan ook besluiten even niet te kweken.

De vraag naar bloemen is nog steeds groot. Dat is ook een oorzaak van de prijsstijging. "De verhouding tussen vraag en aanbod zorgt ook voor hogere prijzen", zegt de voorman van de bloemisten. De hogere prijzen helemaal aan de klant doorberekenen, durven de bloemisten niet aan. "Dan worden ze te duur. De prijs en waarde moeten wel in balans blijven."