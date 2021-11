In navolging van farmaceut Merck, die in Europa actief is onder de naam MSD, deelt ook Pfizer de patenten voor zijn nieuwe coronapil, zodat andere farmaceuten het medicijn goedkoop kunnen produceren voor andere landen. Beide farmaceuten hebben een deal gesloten met de zogeheten Medicines Patent Pool (MPP), een internationale organisatie die door de Verenigde Naties wordt gesteund.

Pfizer krijgt geen vergoeding voor paxlovid (de anti-COVID-19-pil, red.) zolang de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) van de VN het coronavirus beschouwt als een noodtoestand. In januari 2020 bestempelde de WHO het virus officieel als internationale noodtoestand.

Een pil op basis van Pfizer-patenten mag worden verkocht aan 95 arme landen, waar iets meer dan de helft van de wereldbevolking woont. Voor hen zou het middel anders onbereikbaar zijn.

De pillen van Pfizer (ritonavir) en MSD (molnupiravir) zijn bedoeld voor mensen die net positief zijn getest op het coronavirus. De middelen moeten helpen voorkomen dat hun klachten zo erg worden dat ze in een ziekenhuis belanden of overlijden. Molnupiravir is goedgekeurd in Groot-Brittannië. In andere landen, waaronder Nederland, wachten de pillen nog op groen licht.