Nederland exporteerde in 2020 voor 1,8 miljard euro aan levende dieren, vooral naar Duitsland en België. Varkens waren met 795 miljoen euro de meest uitgevoerde dieren. Tegelijk importeerde Nederland voor 1,1 miljard euro aan levende dieren, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) woensdag.

De in- en uitvoer van levende dieren gebeurt van boerderijen naar andere boerderijen, maar ook bijvoorbeeld naar slachthuizen. In Nederland wordt vooral handel gedreven met de buurlanden Duitsland en België. Voor zowel invoer als uitvoer zijn deze landen de belangrijkste partners.

De meeste dieren worden vanuit ons land uitgevoerd naar Duitsland. 70 procent daarvan zijn varkens. Daarna komt België, waar vooral runderen naartoe worden verscheept.

Op de derde plaats staan de Verenigde Staten. Dat komt vooral doordat de uitvoerwaarde van paarden, ezels en muilezels met 142 miljoen euro erg groot is. Nederlandse paarden worden in de VS vaak gebruikt in paardenshows.

Nederland voerde in 2020 voor 601 miljoen euro aan pluimvee in. De belangrijkste partner daarin was opnieuw Duitsland. Vanuit België kwamen vooral varkens, maar de invoerwaarde daarvan bedroeg maar 50 miljoen euro.

Levende dieren worden vooral over de weg vervoerd. Nederlandse vervoerders reden vorig jaar 42 miljoen kilometer, waarbij de gemiddelde rit 111 kilometer bedroeg. Ook waren er zestienduizend vliegbewegingen met dieren aan boord, vooral naar de VS. Ten slotte werden er ook dieren over zee vervoerd, maar daar zijn geen gedetailleerde cijfers over.