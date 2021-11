De coronacrisis leidt tot een financiële tweedeling in de ziekenhuissector. Kleinere ziekenhuizen zagen hun rendement dalen, terwijl dat bij grote ziekenhuizen juist omhoogging. Dat concludeert het accountantsbureau BDO in zijn jaarlijkse rapport over de financiële gezondheid van ziekenhuizen.

Gemiddeld genomen had de coronacrisis weinig impact op de financiële situatie van ziekenhuizen. Het gemiddelde rapportcijfer - een indicatie van de financiële gezondheid - is een 7. Achter dat cijfer gaan echter grote verschillen schuil.

Het rendement bij kleinere ziekenhuizen, met inkomsten tot 150 miljoen euro, ging achteruit van 1,5 tot 1,3 procent. Tegelijkertijd ging de verhouding tussen hun winst en omzet ook omlaag, naar 7,8 procent. Bij grote ziekenhuizen, met inkomsten vanaf 300 miljoen euro, steeg het rendement echter van 1,5 tot 1,7 procent. De verhouding tussen de winst en de omzet bleef ongeveer gelijk.

Tien ziekenhuizen kregen een onvoldoende, waarvan drie al voor minstens de derde keer op rij. BDO waarschuwt dan ook voor faillissementsrisico's. Het accountantsbureau raadt ziekenhuizen daarom aan niet meer alle zorg aan te bieden, maar zich per ziekenhuis op een bepaald soort zorg te focussen. "De verwachting daarbij is dat hoogcomplexe zorg verschuift naar umc's en grotere ziekenhuizen en dat laagcomplexe zorg meer verschuift naar de regionale ziekenhuizen", zegt Chris van den Haak, de voorzitter Publieke Sector van BDO.

Verder zegt Van den Haak dat ziekenhuizen meer gebruik moeten maken van data en dat zorgverzekeraars zouden moeten betalen voor preventie en gezondheid in plaats van behandelingen van ziektes die meestal te voorkomen zijn. Dat verlicht de druk op ziekenhuizen.