Jumbo heeft een overeenkomst gesloten met de regionale supermarktketen Jan Linders, voor een uitruil van winkels. Daarmee herovert Jumbo wat verloren terrein op concurrent Albert Heijn, die vorig jaar vijf Jumbo-supermarkten inlijfde. Jan Linders kan dankzij de deal ook zijn werkterrein uitbreiden.

"Wij worden per saldo groter en ons verzorgingsgebied wordt ook uitgebreid", zegt een woordvoerder van Jan Linders, dat meer dan zestig supermarkten telt in Zuidoost-Nederland met in totaal meer dan vijfduizend medewerkers.

De regionale keten krijgt er vier filialen bij die nu nog een Jumbo-winkel zijn. In de 'onderlinge verkoop' krijgt Jumbo er begin komend jaar twee Linders-winkels bij, in Weert en Nederweert. De medewerkers gaan of mee naar de nieuwe eigenaar of ze kunnen terecht bij andere filialen.

Medio vorig jaar lukte het Albert Heijn voor het eerst om Jumbo-supermarkten in te lijven. Dat ging om vijf filialen waarvan de franchisenemer koos voor een andere formule: blauw in plaats van geel. Twee van die winkels waren in Weert en Nederweert.

Over het geld dat met de overname is gemoeid, worden geen mededelingen gedaan. Toezichthouder ACM moet de geplande constructie nog goedkeuren.