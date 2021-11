De Nederlandse economie heeft zich hersteld van de klap van de coronapandemie. In het derde kwartaal groeide de economie 1,9 procent in vergelijking met de drie maanden ervoor en kwam daardoor voor het eerst boven het niveau van voor de coronacrisis. Dat blijkt dinsdag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De vraag is of het herstel dit kwartaal doorzet, nu opnieuw lockdownmaatregelen zijn ingesteld.

Dat de economie het afgelopen kwartaal groeide, kwam vooral doordat mensen veel meer geld uitgaven. Hun bestedingen namen toe met 3,8 procent. Nederland had in de maanden juli, augustus en september slechts beperkte lockdownregels, waardoor er meer mogelijkheden waren om geld te uit te geven.

Mensen gaven vooral meer uit aan onder andere cultuur, recreatie, kleding en in de horeca. Dat kon doordat kroegen, restaurants en winkels langer open mochten blijven. Daarnaast konden mensen weer sportwedstrijden en evenementen bezoeken. Ook de import en export groeiden, net als de uitgaven van de overheid.

Dat het in het afgelopen kwartaal goed ging met de economie blijkt ook uit cijfers over de arbeidsmarkt. Dinsdag bleek dat er meer mensen dan ooit aan het werk zijn: ruim elf miljoen, terwijl er een recordaantal vacatures openstaat. Veel sectoren kampen dan ook met een groot tekort aan personeel. Het aantal faillissementen is historisch laag.

Bedrijven investeerden juist minder

Tegenover al het goede nieuws staat dat bedrijven juist minder investeerden in het voorbije kwartaal. Ook blijkt dat de bouw en de industrie het tussen begin juli en eind september minder goed deden dan in de drie maanden ervoor.

Door het snel oplopen van het aantal coronabesmettingen besloot het demissionaire kabinet onlangs om weer contactbeperkende maatregelen in te voeren. Zo moeten supermarkten en andere winkels eerder dicht, net als de horeca. Ook mag er geen publiek aanwezig zijn bij sportwedstrijden. Wat de economische gevolgen hiervan zijn, is nog niet duidelijk.