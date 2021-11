De Israëlische vegavleesmaker Redefine Meat is in het Brabantse Best bezig een vleesfabriek om te bouwen tot een fabriek voor kweekvlees. Het bedrijf zal er vanaf eind december vlees 3D-printen voor de Europese, Midden-Oosterse en Afrikaanse markt, schrijft Het Financieele Dagblad (FD) dinsdag.

Redefine kiest naar eigen zeggen voor Nederland omdat hier al vegavleesbedrijven gevestigd zijn en omdat Nederlanders per hoofd van de bevolking de meeste vleesvervangers kopen. Dat zegt de senior vicepresident en Nederlander Edwin Bark tegen het FD.

Redefine Meat is voorlopig het enige bedrijf in de wereld dat plantaardig vlees 3D-print. Het gebruikt daarvoor soja, erwten en kikkererwten. Volgens Bark is de milieubelasting 95 procent lager dan die van echt vlees.

Onder meer de Nederlandse sterrenchef Ron Blaauw liet al weten dat hij aangenaam verrast was door het nepvlees. "De eerste keer dat ik het at, leek het alsof ik een geweldig stuk echt vlees proefde", zegt hij. Hij serveert het sinds dinsdag in zijn vier Gastrobars in Amsterdam. Ook een aantal Britse en Duitse sterrenkoks gaan het vlees vanaf dinsdag serveren.

Voorlopig maakt het bedrijf zijn plantaardig vlees nog in Israël, maar vanaf 28 december komt daar verandering in. Dan moet de voormalige vleesfabriek van slachterij Van Loon in Best dienstdoen als locatie waar vlees uit de 3D-printer rolt. Het vlees wordt van daaruit verdeeld over Europa, het Midden-Oosten en Afrika.

Na de Nederlandse markt mikt Redefine op de Britse en Duitse markt. Daarna wil het bedrijf uitbreiden in de rest van Europa.