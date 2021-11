Net als vorig jaar gaan Nederlanders met aanvullende zorgverzekeringen er het hardst op achteruit. Ze gaan tot ruim 200 euro per jaar extra betalen, meldt prijsvergelijksite Pricewise, dat de premies van zorgverzekeringen voor komend jaar vergeleek met die van dit jaar.

Daarbij is gekeken naar veel voorkomende zorgprofielen: bijvoorbeeld alleenstaande ouders met een aanvullende tandartsverzekering of singles met alleen een basisverzekering. Namen van verzekeraars noemt Pricewise niet, omdat de prijsverschillen vaak meer komen door de gekozen polis dan door de verzekeraar.

Alleenstaande ouders krijgen te maken met de grootste premiestijging. Een man van veertig jaar met bijvoorbeeld een elfjarig kind betaalt volgend jaar in totaal 207,60 euro meer dan dit jaar, ervan uitgaande dat hij een basisverzekering neemt, met een aanvullende verzekering voor tandarts en orthodontie en een eigen risico van 385 euro.

Wie single is en het maximale eigen risico van 885 euro neemt, gaat er het minst op achteruit en betaalt komend jaar gemiddeld slechts 3,60 euro meer dan dit jaar. Het gaat dan om de basisverzekering zonder enige aanvullende dekking.

Ook een stel met twee minderjarige kinderen dat zich aanvullend verzekert voor tandartskosten en fysiotherapie gaat meer betalen. Het gaat dan om 115,20 euro per jaar, uitgaande van een eigen risico van 385 euro. Als de ouders kiezen om orthodontie voor minderjarige kinderen te verzekeren, zijn ze volgens de consumentenadviseur nog veel duurder uit.

Eerder werd al duidelijk dat het verschil tussen de goedkoopste en duurste basisverzekering volgend jaar groter is dan ooit: 44,65 euro per maand. ASR is met een maandelijkse premie van 152,90 euro de duurste, terwijl je bij ZieZo voor 108,25 euro al eenzelfde basisverzekering hebt.