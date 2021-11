Rabobank is opnieuw door toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) op de vingers getikt, omdat de bank niet genoeg heeft gedaan om te voldoen aan de wetgeving op het gebied van witwassen. DNB heeft Rabobank een zogeheten voorgenomen aanwijzing gegeven en is een traject tot bestraffing gestart, maakt het bedrijf maandag bekend.

Vergelijkbare zaken hebben bij andere banken tot strafvervolging door het Openbaar Ministerie (OM) geleid. Maar DNB kan ook straffen uitdelen. Een DNB-woordvoerder zegt desgevraagd kennis te hebben genomen van het bericht van Rabobank. "Daar hebben we niets aan toe te voegen."

Rabobank heeft de mededelingen over de voorgenomen aanwijzing en de start van het punitieve handhavingstraject op 12 oktober van DNB ontvangen. "We hebben de zaak eerst zelf bestudeerd en vonden nu dat we dit moesten delen", verklaart een woordvoerder van Rabobank.

DNB legde het bedrijf eerder al een last onder dwangsom (een voorwaardelijke boete) op in hetzelfde dossier. Aan die voorwaarden moest voor 1 april 2020 zijn voldaan. Op 11 februari van dit jaar werd bekend dat DNB vond dat Rabobank niet voldoende had gedaan. De bank moest toen 500.000 euro betalen.

De bank voldoet volgens de toezichthouder nog steeds niet aan delen van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft). Topman Wiebe Draaijer laat in een reactie weten de controle de afgelopen jaren "substantieel aangescherpt" te hebben en noemt dit "een voortdurend proces", waarover "we continu in gesprek zijn met DNB."