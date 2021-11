Het demissionaire kabinet heeft in de Tweede Kamer gepolst of er voldoende draagvlak is om de dividendbelasting toch af te schaffen, bevestigen Haagse bronnen na een bericht van RTL Nieuws. Aanleiding is de wens van Shell om het hoofdkantoor van Den Haag naar Londen te verplaatsen en een volledig Brits bedrijf te worden.

Minister Stef Blok (Economische Zaken) en staatssecretaris Hans Vijlbrief (Fiscaliteit) hebben de stemming gepeild bij de fracties. Een echt besluit over de dividendbelasting zou echter waarschijnlijk aan een volgend kabinet zijn.

Het huidige kabinet had in het regeerakkoord afgesproken de belasting op de winstuitkering van bedrijven aan hun aandeelhouders af te schaffen. Met name de VVD was voorstander van die maatregel, bedoeld om Nederland aantrekkelijker te maken als vestigingsland voor internationale bedrijven.

Maar de oppositie zag niets in de miljarden kostende lastenverlichting voor beleggers, en bij de coalitiepartijen lieten de ChristenUnie en D66 ook duidelijk blijken er niet gelukkig mee te zijn. Toen ook nog duidelijk werd dat Unilever ondanks de geplande afschaffing van Rotterdam naar Londen vertrok, verdween de impopulaire maatregel van tafel.