Het aantal schoorsteenvegers in Nederland is de afgelopen jaren iets gedaald, terwijl zo'n anderhalf miljoen huishoudens een open haard, hout- of pelletkachel hebben. Door de flink gestegen gasprijzen wordt de haard mogelijk weer vaker aangestoken. De Algemene Schoorsteenvegers Patroons Bond (ASPB) denkt dat de beroepsgroep daar profijt van kan hebben.

"Het zou zo maar kunnen dat door de stijgende energieprijzen de vraag naar schoorsteenvegers stijgt", zegt Johan Schouten van de ASPB. Het aantal schoorsteenvegers daalde volgens cijfers van de Kamer van Koophandel (KVK) de afgelopen vijf jaar marginaal: van 256 naar 251.

Schouten denkt dat het werkelijke aantal nu al hoger ligt. "Er zijn ook bedrijven actief als schoorsteenveger die niet met dat beroep ingeschreven staan bij de KVK, zoals schoonmaak- of installatiebedrijven."

Volgens de voorman van de ASPB is het vak flink veranderd ten opzichte van vroeger. "Schoorsteenvegen is niet meer het gevaarlijke en ongezonde beroep van weleer." Bij schoorsteenvegen wordt vandaag de dag gebruikt gemaakt van elektrische vegers, camera's en drones.