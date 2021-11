In navolging van de gewone postzegel is ook de kerstpostzegel dit jaar nog 5 cent duurder. De decemberzegels, zoals ze sinds 2010 officieel heten, zijn elk jaar 5 cent goedkoper dan een normale postzegel. Die laatste blijft volgend jaar even duur, maar PostNL kan nog niet met zekerheid zeggen of dat ook voor de kerstzegel geldt.

"Het is wel het beleid dat de decemberzegel altijd 5 cent voordeliger is", zegt een woordvoerder van PostNL desgevraagd. "Dat is de afgelopen jaren altijd het geval geweest."

De decemberzegels van dit jaar zijn sinds maandag weer te koop per velletje van twintig. "Mensen verstuurden vorig jaar gemiddeld negentien kaarten."

Wie in 2010 flink kerstpostzegels gehamsterd heeft, kan nu heel erg voordelig kerstkaarten versturen. "Die zegels zijn nog steeds geldig", zegt de PostNL-woordvoerder. Er zit ook geen geldigheid aan de periode van het jaar waarin je ze mag plakken. "Alleen moet na 6 januari dan wel een postzegel van 5 cent bijgeplakt worden zodat de brief of kaart voldoende gefrankeerd is."

Dat is vandaag de dag 96 cent. Komend jaar worden postzegels voor het eerst in lange tijd niet duurder. Dat komt doordat er door de coronacrisis veel meer post is verstuurd. Niet alleen door consumenten, maar vooral door de overheid, zoals de uitnodigingsbrieven voor vaccinaties.

In de periode rond Kerst wordt doorgaans twee keer zoveel post verstuurd als in de rest van het jaar. Vorig jaar was dat met de lockdown nog meer, waardoor veel kaarten te laat aankwamen. "Post met decemberzegels is ook uitgezonderd van de regel dat het de volgende dag bezorgd wordt", zegt de woordvoerder. Daarom is het ook voordeliger.