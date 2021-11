De Nederlandse economie groeit dit jaar en volgend jaar iets harder dan werd verwacht, zo schrijft het Internationaal Monetair Fonds (IMF) maandag in een rapport. Als verklaring noemt de denktank onder meer het afschaffen van vrijwel alle coronabeperkingen. Het rapport werd samengesteld vóór de nieuwe maatregelen werden gepresenteerd.

Het IMF rekent nu voor dit jaar op een groei van de economie met 4 procent. Eind september gingen de deskundigen nog uit van een groei van 3,8 procent. Voor komend jaar rekent het IMF nu op 3,3 procent groei, tegen 3,2 procent anderhalve maand geleden.

De economen wijzen er wel op dat door de coronasteunpakketten, die per oktober werden stopgezet, de Nederlandse overheid vorig jaar en dit jaar flink meer geld uitgaf dan er binnenkwam. Desondanks rekent het IMF erop dat de begrotingstekorten de komende jaren geleidelijk aan verdwijnen en dat de verhouding van de staatsschuld ten opzichte van de volledige omvang van de economie over een aantal jaren weer daalt naar rond de 50 procent.

Het is de tweede keer in een week tijd dat de economische verwachtingen van Nederland naar boven worden bijgesteld. De Europese Commissie ging het IMF vorige week voor: in deze herfstraming werden de economische verwachtingen verhoogd van 3.3 naar 4 procent, het getal waar ook het IMF op uitkwam.