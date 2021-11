Het aantal banen voor werknemers en zelfstandigen kwam in het derde kwartaal voor het eerst boven de elf miljoen uit. Het gaat om een recordaantal zelfstandigenbanen (2,4 miljoen) en ook het aantal werknemersbanen (8,7 miljoen) staat op het hoogste punt ooit, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dinsdag.

Het is het tweede kwartaal op rij dat het aantal banen fors is gestegen. In de drie maanden tot september kwamen er 149.000 werknemersbanen en 13.000 zelfstandigenbanen bij. De cijfers over zelfstandigen zijn wel voorlopig, aangezien er door een nieuw meetsysteem tijdelijk minder gegevens over de beroepsbevolking beschikbaar zijn. Begin 2022 komt het CBS met de definitieve cijfers.

Het gaat hierbij overigens ook om de banen van mensen die vanwege de coronacrisis tijdelijk niet konden werken, maar wel werden doorbetaald door hun werkgever.

Tegelijk met het aantal banen nam ook het aantal vacatures toe. Eind september stonden er 371.000 vacatures open en daarmee is het record van 327.000 in het tweede kwartaal gebroken. Per 100 werklozen zijn er nu 126 vacatures. Vorig kwartaal waren er 106 vacatures per 100 werklozen. Het was toen de eerste keer dat er meer vacatures dan werklozen waren.

Net als in de voorgaande kwartalen telde de handel de meeste openstaande vacatures (75.000). Daarna volgden de zakelijke dienstverlening (58.000) en de zorg (52.000). Deze drie sectoren zijn samen goed voor de helft van de openstaande vacatures.

Maar in het derde kwartaal werden ook de meeste vacatures vervuld: inclusief vervallen vacatures werden er 330.000 vervuld. Dat zijn er duizend meer dan het record dat in het eerste kwartaal van 2020 werd gevestigd.