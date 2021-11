De supermarkten voelen er niets voor om naast statiegeldflessen straks ook statiegeldblikjes in te nemen. Volgens supermarktkoepel CBL is daar helemaal geen ruimte voor en is het niet hygiënisch. Bovendien wordt gevreesd dat het eind van het inzamelen nog niet in zicht is en dat drinkpakken zullen volgen. Dat zegt algemeen directeur René Roorda van het CBL tegen NU.nl.

Vanaf 1 januari 2023 zit op blikjes ook statiegeld, van 0,15 euro per blikje. "Blikjes worden overal en nergens gekocht. Het kan niet zo zijn dat ze dan allemaal bij ons ingeleverd worden. Bovendien is het niet hygiënisch", zegt Roorda.

De brancheorganisatie is voorstander van een soort kiosken, die geplaatst worden in de buurt van winkels waar de blikjes ingezameld zouden kunnen worden. "Die bestaan in het buitenland ook al", aldus Roorda. Wat in het buitenland ook al bestaat, is statiegeld op drinkpakken. "We zien steeds meer op ons afkomen."

Bij blikjes gaat het om een dubbel zo groot aantal dat ingezameld moet worden als nu al bij flessen het geval is. Het CBL heeft het er nog niet over om ook die stromen naar elders te verplaatsen. "Flessen doen we nu binnen in de winkel. Voorlopig hebben we het met het elders innemen over blik en karton."

Bij flessen gaat het volgens Roorda in tegenstelling tot bij blikjes en pakken ook om relatief schone stromen. Blikjes zijn niet afgesloten, flesjes wel. "Het kan niet zo zijn dat je aan de ene kant vlees en kaas en andere verswaren erin haalt, en aan de andere kant blik met restjes erin eruit laat gaan."