Dat Shell op papier uit Nederland vertrekt, heeft geen gevolgen voor de klimaatverplichtingen die het bedrijf eerder dit jaar opgelegd kreeg van de Nederlandse rechter. Dat meldt Shell maandag. Ook Milieudefensie laat in een reactie weten dat het aangekondigde vertrek van het bedrijf geen gevolgen heeft.

De milieuvereniging startte een rechtszaak tegen Shell, om het bedrijf te verplichten meer te doen om de uitstoot van schadelijke stoffen terug te dringen. De rechter legde Shell inderdaad een verplichting op, zowel voor de eigen uitstoot als voor de uitstoot van klanten en leveranciers.

Dat het Brits-Nederlandse Shell maandag bekendmaakte dat het voortaan administratief uitsluitend Brits wil zijn, doet daar niets aan af, denkt Milieudefensie. Volgens de belangengroep blijft de zaak hoe dan ook bij de Nederlandse rechter. "Ook voor toekomstige klimaatzaken in binnen- en buitenland heeft dit naar onze mening geen gevolgen", stelt de milieuvereniging.

"Verhuizing naar het Verenigd Koninkrijk opent eerder een nieuw front", aldus de belangengroep, die verwacht dat rechters in alle westerse landen klimaatverandering op dezelfde manier beoordelen. Dergelijke rechtszaken zijn volgens Milieudefensie gebaseerd "op universele gronden zoals mensenrechten, de wetenschap en internationale klimaatafspraken".

Shell zelf meldt ook dat het besluit losstaat van de klimaatzaak. "We willen voldoen aan de verplichtingen die de rechter ons heeft opgelegd. Zo hebben we onlangs onze klimaatdoelen verder aangescherpt", aldus een woordvoerder van het bedrijf. Shell besloot eerder om tegen de uitspraak van de rechter in beroep te gaan. Dat hoger beroep zet het concern wel door.