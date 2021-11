Het aantal werknemers dat last had van een burn-out daalde vorig jaar. Dat blijkt maandag uit onderzoek van kennisinstituut TNO. Eind 2020 hadden 1,2 miljoen Nederlandse werknemers last van burn-outklachten. Het jaar daarvoor waren dat er 1,3 miljoen.

De verwachting was dat de pandemie, die in maart 2020 uitbrak, zou zorgen voor meer stress op het werk. Het tegendeel blijkt echter het geval, al zijn er ongetwijfeld uitzonderingen in bijvoorbeeld de zorg.

Dat er gemiddeld minder werknemers met burn-outklachten zijn, zou volgens TNO kunnen komen door het thuiswerken. Sinds de start van de coronacrisis zijn veel mensen één of meerdere dagen per week vanuit huis gaan werken. Hierdoor zijn er minder mensen die klagen over een slechte balans tussen werk en privé.

Onder zzp'ers zijn wel meer klachten over burn-outs. Aan het begin van dit jaar klaagden 89.000 zelfstandigen zonder personeel hierover. Dat is 8,8 procent van alle zzp'ers. Twee jaar eerder was dat nog 8,1 procent. De oorzaak ligt vermoedelijk niet bij de coronacrisis; de stijging was voor de pandemie al ingezet.