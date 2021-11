Sprinkhanen zijn voortaan toegestaan als voedingsmiddel in de EU, heeft de Europese Commissie (EC) bekendgemaakt. In januari van dit jaar ging het licht al op groen voor meelwormen. De meelworm was het eerst insect dat van de EC op ons bord mocht belanden.

Bij de sprinkhaan gaat het formeel om de Locusta migratoria, de treksprinkhaan. Sinds 2018 heeft de European Food Safety Agency (EFSA) richtlijnen voor zogeheten novel foods. Daarbij wordt onderzocht of andere dan traditionele voedingsmiddelen geschikt zijn voor consumptie.

De sprinkhanen mogen bevroren, gedroogd en in poedervorm gebruikt worden in voeding. "In de bevroren en de gedroogde vorm moeten de pootjes en vleugels wel worden verwijderd door de producent", aldus de EC. "Om darmverstoppingen te voorkomen."

Bij de meelwormen ging het om Europese toestemming voor vermenging met menselijk voedsel.