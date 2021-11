Supermarktketen Albert Heijn en webwinkel bol.com gaan vanaf volgend jaar nauwer samenwerken. Klanten zullen complementaire zaken bij beide winkels tegelijk kunnen bestellen. "Wie barbecuevlees bestelt bij Albert Heijn, zal tegelijk een barbecue kunnen laten leveren", verduidelijkt Benelux-baas Wouter Kolk maandag in een persbriefing.

Ahold Delhaize, het moederbedrijf van zowel Albert Heijn als bol.com, merkt dat het leven van zijn klanten sterk is veranderd sinds de coronapandemie. Mensen kopen meer online, werken vaker thuis en eten dus ook vaker thuis. Ahold Delhaize-CEO Frans Muller verwacht dat veel van die veranderingen blijvend zullen zijn.

Daarom wil het bedrijf zijn online en offline merken nog nauwer laten samenwerken. De winkels zullen meer samen inkopen, maar er zal ook meer aan kruisverkoop gedaan worden. Als je bijvoorbeeld een avondje wil koken voor een groep vrienden, zal je naast alle ingrediënten die je bij AH bestelt ook meteen potten en pannen kunnen laten leveren via bol.com. Of je kan meteen een barbecue aanschaffen als je barbecuevlees bestelt.

Ahold wil levering ook efficiënter maken

Daarnaast kijkt Ahold Delhaize of het zijn bezorgbusjes van Albert Heijn ook kan inzetten om goederen van bol.com te leveren. "Zo willen we het aantal bezorgbusjes op de weg verminderen, want we merken dat het logistieke verkeer steeds toeneemt", zegt Kolk. De keten gaat daar volgend jaar mee experimenteren, maar benadrukt dat er nog niets zeker is over de uitkomst van die pilot.

Verder verdubbelt het bedrijf zijn investeringen in bezorging. Wat dat precies inhoudt, is niet duidelijk. "We hebben nog een hoop plannen, maar die gaan we nog niet meteen bekendmaken", aldus de Ahold Delhaize-CEO.

Ahold Delhaize kondigde eerder op maandag aan dat het bol.com eind volgend jaar naar de beurs wil brengen. Het moederbedrijf blijft de grootste aandeelhouder. Meer details geeft het bedrijf voorlopig niet.