Heineken koopt twee brouwerijen in het zuiden van Afrika, heeft het bedrijf maandag bekendgemaakt. Het gaat om de Zuid-Afrikaanse brouwer Distell en Namibia Breweries uit Namibië.

Met de overnames wil Heineken de concurrentie met rivalen als AB InBev en Diageo beter aan kunnen gaan. Na afronding van de deals wil de Nederlandse brouwer de overgenomen activiteiten plus een meerderheidsbelang in Heineken South Africa onderbrengen in een nieuwe, niet-beursgenoteerde onderneming. Met de plannen is een investering van miljarden euro's gemoeid.

Eerder dit jaar bevestigde Distell al in gesprek te zijn met Heineken over een overname van het Zuid-Afrikaanse drankenconcern. Distell is naar eigen zeggen de grootste producent van wijn, ciders en sterkere alcoholische dranken in Afrika. Het bedrijf is onder andere bekend van de likeur Amarula en Savanna Cider, die ook in Nederlandse winkels worden verkocht.

In de andere overnameprooi, Namibia Breweries, heeft Heineken al een belang van 49,99 procent. Het bedrijf koopt nu de overige aandelen erbij. De brouwer verwacht dat de twee transacties flink bijdragen aan een stijging van de omzet en het terugdringen van de kosten. De deals zullen naar verwachting in de loop van 2022 worden afgerond, mits de autoriteiten de overnames goedkeuren.

De Nederlandse brouwer is al aanwezig in Zuid-Afrika, de grootste biermarkt van het continent. Na de overnames blijft Heineken de nummer twee van het land.