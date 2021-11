Ahold Delhaize, het moederbedrijf van onder meer Albert Heijn en bol.com, wil bol.com in de tweede helft van volgend jaar apart naar de beurs brengen. Dat kondigt het bedrijf maandag aan. Ahold Delhaize blijft wel de grootste aandeelhouder van de webwinkel.

Het Nederlands-Belgische bedrijf neemt dat besluit naar eigen zeggen om meer geld binnen te brengen bij het moederbedrijf, de webwinkel verder te laten groeien en "de volledige kansen van bol.com te benutten".

De beursgang staat gepland voor de tweede helft van volgend jaar op de beurs van Amsterdam en Ahold Delhaize blijft de grootste aandeelhouder. Meer details geeft het bedrijf voorlopig niet.

Ahold Delhaize is zelf al genoteerd op de beurs, maar met de beursgang van bol.com gaat een jarenlange wens van Ahold Delhaize-beleggers in vervulling. De supermarktketen bleef altijd erg terughoudend over de prestaties van bol.com, waardoor beleggers zich nooit echt een beeld konden vormen van hoe de webwinkel het deed. Door een beursgang wordt Ahold Delhaize verplicht de resultaten van bol.com apart bekend te maken.

Het bedrijf doet de aankondiging naar aanleiding van zijn beleggersdag later op maandag. Daar deelt het ook vooruitzichten voor de komende jaren. Ahold Delhaize verwacht tegen 2025 voor 10 miljard euro meer te verkopen dan in 2022. De groep kondigde vrijdag ook al aan dat ze tegen 2040 klimaatneutraal wil zijn.