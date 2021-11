Olie- en gasconcern Shell wil op papier volledig Brits worden. Het concern gaat deze wijziging voorleggen aan zijn aandeelhouders. Ook het hoofdkantoor wordt naar het Verenigd Koninkrijk verplaatst. Daar worden dan onder meer de vergaderingen van het bestuur en de directie gehouden.

Volgens Shell moet deze stap zorgen dat het bedrijf sneller en flexibeler kan opereren. Daarnaast moet het helpen om sneller duurzaam te worden. Shell blijft ook gewoon in Nederland aanwezig.

Wel zal een aantal banen overgaan naar het Verenigd Koninkrijk. Zo verhuizen de CEO, de CFO en enkele andere topmanagers naar Londen. Het bedrijf blijft genoteerd aan de aandelenbeurzen van Amsterdam, Londen en New York.

CEO Ben van Beurden geeft aan dat Shell "sterk verbonden" blijft met Nederland. "Ik besef heel goed dat de aankondiging vandaag voor veel mensen een moeilijke boodschap is." Toch vindt Van Beurden dat de wijziging nodig is om de strategie van het bedrijf te versnellen. "Zo kunnen we een leidende rol spelen in de energietransitie."

De stap brengt ook een naamsverandering met zich mee. Shell heeft nu nog het predicaat Koninklijk, maar het verwacht dit predicaat kwijt te raken nadat het volledig Brits wordt. Royal Dutch Shell, zoals het nu nog heet, gaat daarom na de wijziging verder als Shell.

Het is in korte tijd het tweede Brits-Nederlandse bedrijf dat verder wil als uitsluitend Brits. Unilever zette deze stap eerder al. Dat leidde toen tot veel ophef. Desondanks zette het levensmiddelenconcern de plannen door.