De economie van Japan is in het derde kwartaal van dit jaar harder gekrompen dan verwacht. De daling kwam uit op 3 procent in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Dat kwam onder andere door een dalende export, minder investeringen door bedrijven en huishoudens die minder kochten.

De Japanse economie, na de VS en China de grootste ter wereld, had veel last van de mondiale problemen in de productie en logistiek. Daarbij gaat het onder meer om tekorten aan allerlei materialen. Daarnaast merkten bedrijven dat de kosten voor grondstoffen zijn gestegen en zorgt de opleving van het coronavirus ervoor dat bedrijven en consumenten terughoudender zijn met aankopen.

De verwachtingen voor het laatste kwartaal van dit jaar zijn wat gunstiger, omdat virusbeperkingen afnemen. Maar de knelpunten bij de toevoer van producten blijven een zorg voor het Aziatische land, dat onder meer vanwege zijn grote auto-industrie zeer afhankelijk is van de export. Verstoringen in de wereldwijde handel hebben daardoor meer gevolgen voor Japan dan voor veel andere landen.

De teruggang van 3 procent was veel groter dan de 0,8 procent krimp waar kenners gemiddeld rekening mee hielden. De krimp staat in contrast met de groei in andere geavanceerde economieën zoals die van de Verenigde Staten, waar in de maanden juli tot en met september juist sprake was van een plus van 2 procent.

De Japanse premier Fumio Kishida is van plan om vrijdag een grootschalig economisch stimuleringspakket samen te stellen. Verschillende economen zijn sceptisch over het effect ervan op de groei op korte termijn.