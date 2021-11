De Europese vliegtuigfabrikant Airbus heeft zondag op de jaarlijkse luchtvaartshow in Dubai een van de grootste orders ooit binnengehaald. De Amerikaanse investeerder Indigo Partners bestelt in totaal 255 toestellen van het type A321.

De order is meer dan 30 miljard dollar (ruim 26 miljard euro) waard, al zal de investeerder dat bedrag waarschijnlijk niet in z'n geheel moeten aftikken. Bij zulke megabestellingen worden door fabrikanten namelijk doorgaans flinke kortingen gegeven.

De order komt van de maatschappijen Wizz Air, Frontier, Volaris en JetSMART, die allemaal in handen zijn van de Amerikaanse investeerder Indigo Partners. Het Hongaarse Wizz Air neemt daarbij 102 toestellen voor zijn rekening en het Amerikaanse Frontier koopt 91 toestellen. Het Mexicaanse Volaris neemt 39 vliegtuigen af en het Chileense JetSMART 23 stuks.

Het grootste deel van de vliegtuigen zal vanaf 2025 aan de maatschappijen geleverd gaan worden. De A321 is bedoeld voor de korte en middellange afstand.

In 2017 haalde Airbus op dezelfde luchtvaartshow in Dubai zijn grootste order ooit binnen. Toen bestelde Indigo Partners in totaal 430 vliegtuigen bij de Europese vliegtuigfabrikant.