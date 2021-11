De Amerikaanse vliegtuigproducent Boeing zegt dicht bij een oplossing te zijn voor problemen die de levering van een van zijn belangrijkste vliegtuigen, de 787 Dreamliner, tegenhouden. Dat zei een leidinggevende van het concern kort voor het begin van een luchtvaartshow in Dubai.

Het afgelopen jaar ontstonden meermaals problemen rond de Dreamliners van Boeing, de meest geavanceerde widebodytoestellen van de fabrikant. Eind 2020 moesten de leveringen worden stopgezet vanwege elektrische problemen bij de toestellen. Toen die leveringen net weer op gang kwamen, moesten ze in mei opnieuw worden gestopt door technische problemen.

Sinds juli levert het bedrijf geen Dreamliners aan luchtvaartmaatschappijen, omdat er een probleem met de neus van het toestel was vastgesteld. Verder bleken er vorige maand problemen te zijn met titanium onderdelen in een aantal Dreamliners die de afgelopen drie jaar gebouwd zijn.

De leveringen zijn nog niet hervat, maar daar komt volgens Ihssane Mounir snel verandering in. De senior vicepresident van commerciële verkoop en marketing bij Boeing zegt dat de vliegtuigbouwer "dicht bij" hervatting van de leveringen van de Dreamliner is. Als Boeing de mankementen heeft aangepakt, moet het toestel ook altijd nog goedkeuring krijgen van regelgevende instanties alvorens de leveringen kunnen worden hervat.

Voor Boeing is het van cruciaal belang dat de toestellen weer geleverd worden. Mede door de problemen zette het concern een verlies in de boeken. De vliegtuigproducent denkt dat de problemen met de Dreamliner-vliegtuigen van de afgelopen maanden in totaal 1 miljard dollar (862 miljoen euro) gaan kosten.

Boeing kampt langer met defecten aan verschillende vliegtuigen

Boeing wordt al langer geplaagd door defecten aan verschillende toestellen. In 2019 moest de vliegtuigbouwer al zijn 737 MAX-toestellen een jaar lang aan de grond zetten vanwege twee crashes van dat type vliegtuig in een periode van enkele maanden. Daarbij kwamen in totaal 346 mensen om het leven.

Sinds november vorig jaar mag de 737 MAX weer de lucht in. China is het enige grote land dat nog geen akkoord heeft gegeven voor een terugkeer van het toestel in het luchtruim. Met dat land is Boeing nu in gesprek over het certificeren van de 737 MAX, maar het vliegtuig lijkt onderwerp van een groter handelsconflict tussen Peking en Washington. Toch heeft de vliegtuigbouwer goede hoop dat er snel een akkoord komt.