De overheid heeft in 2020 voor 22,2 miljard euro aan milieubelastingen opgehaald, ruim 2 miljard euro minder ten opzichte van het jaar ervoor. Vooral de opbrengst van brandstofaccijnzen viel tegen, aangezien er vanwege corona minder werd gereden. Daarnaast zijn er minder nieuwe personenwagens verkocht, waardoor er minder aan de belasting van personenauto's en motorrijwielen (bpm) werd verdiend. Elektrische auto's deden het wel goed, maar die zijn juist bpm-vrij.

De autoverkoop kromp in 2020 met zo'n 20 procent ten opzichte van 2019. Het aandeel van elektrische auto's in de verkoop lag op 20 procent. Door die combinatie viel de bpm-opbrengst vorig jaar 1,5 miljard lager uit, een afname van 35 procent. Automobilisten reden vanwege de coronacrisis bovendien 19,7 procent minder kilometers, waardoor er tevens minder getankt werd en de opbrengst van brandstofaccijnzen naar beneden ging.

Daarnaast vielen de opbrengsten van de energiebelasting en emissierechten 370 miljoen euro lager uit en werd er vorig jaar net geen 300 miljoen euro minder aan energiebelasting betaald.

Met 22,2 miljard euro aan totale opbrengsten uit milieubelastingen, daalt het aandeel hiervan in de totale belasting- en premieopbrengsten naar 7,1 procent. In 2019 was dat nog 7,7 procent.